Лосев Михаил Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лосев
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 26 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 234
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8243. ЛОСЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, 46 л., Гомельск. у., Светиловск. в., Н. С. 9 уч. Гомельск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 4 г. Исп. 26 сент. 923.
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