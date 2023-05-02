Александрова Анастасия Прокофьевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Александрова
- Имя
- Анастасия
- Отчество
- Прокофьевна
- Дата исполнения приговора
- 16 февраль 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 6
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 104. АЛЕКСАНДРОВА, АНАСТАСИЯ ПРОКОФЬЕВНА, 17 л. Гр. Торопец. у., Старинск. в., д. Колуглянова; — Н. С. 9 уч. Торопецкк. у. Кража, лиш. св. 6 м., от. нак. досрочн. освоб. 16 февр. 919.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.