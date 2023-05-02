Семкова Агния Константиновна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Семкова
- Имя
- Агния
- Отчество
- Константиновна
- Дата исполнения приговора
- 21 июнь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 307
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10511. СЕМКОВА АГНИЯ КОНСТАНТИНОВНА, 23 л., Нижне-Тагильск. окр., Салдинск. р., д. Нелобы. Уральск. Облсуд. Ст. ст. 3 ч. 16, 142, 180 п. «в», 197, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 21/ѴІ — 24.
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