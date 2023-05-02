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Синицын Василий Афанасьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Синицын
Имя
Василий
Отчество
Афанасьевич
Дата исполнения приговора
29 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 258
Источник
Скан
Оригинальная запись
9123. СИНИЦЫН ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ, 40 л., Сольвычегодск. у, Беляевск. в., д. Спиридоновской. Северо-Двинск. Губсуд. Ст. ст. 105 и 128 ч. 1, лиш. св. 1 г. 3 м. 17 д. и пор. пр. 3 г. Исп. 29 дек. 923.

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