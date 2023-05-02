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Сердюцкий Дмитрий Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сердюцкий
Имя
Дмитрий
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
15 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 254
Источник
Скан
Оригинальная запись
8999. СЕРДЮЦКИЙ ДМИТРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ, 43 л., Поченск. у., Ласьковск. в., с. Милашово. Брянск. Губсуд. Ст. Ст. 113 ч. 1 и 114-а, лиш. св. 1 г. Исп. 15 дек. 923.

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