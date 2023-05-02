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Трошин Артамон Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трошин
Имя
Артамон
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
23 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 346
Источник
Скан
Оригинальная запись
12774. Трошин Артамон Александрович, 22 л., Брянск. г., Почепск. уч. Плюсковск. в., д. Ивановской. Н. С. 8 уч. Почепск. у. Ст. ст. 180, 182, 196, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 23 апр. 926.

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