Осадчук Александр Трофимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Осадчук
- Имя
- Александр
- Отчество
- Трофимович
- Дата исполнения приговора
- 17 июнь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 262
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9693. Осадчук Александр Трофимович, 23 л., Кубанск. обл., Краснодарск. у., ст-цы Усть-Лабинской. В. Т. 5 стр. див. Ст. 6 п. "б", П. В. П., лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 17 июня 926.
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