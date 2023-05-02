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Ибраев Абдсамат

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ибраев
Имя
Абдсамат
Дата исполнения приговора
02 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 145
Источник
Скан
Оригинальная запись
5075. ИБРАЕВ АБДСАМАТ, 28 л., Павлодарск. у., Аккелинск. в., аула № 3. Н. С. 2 уч. Акмолинск. у. Ст. 180, лиш. св. 3 г. Исп. 2 апр. 923.

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