Труфанов Сергей Ильич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Труфанов
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Ильич
- Дата исполнения приговора
- 10 ноябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 278
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9615. ТРУФАНОВ СЕРГЕЙ ИЛЬИЧ, 22 л., Читинск. окр., с. Чернова. Н. С. Титовск. р. Забайкальск. г. Ст. 176, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 10/ХІ—26.
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