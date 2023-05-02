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Никулин Иван Ульянов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Никулин
Имя
Иван
Отчество
Ульянов
Дата исполнения приговора
02 январь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 318
Источник
Скан
Оригинальная запись
28173. НИКУЛИНЪ, ИВАНЪ УЛЬЯНОВЪ. К. Скопин. у., Чуриковск. в., с. Катина, 20 л.; — Рязан. О. С., 12, 13, 169 и 170 М., тюр. 4 м. Исп. 2 Янв. 909.

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