Яголович Иван Антонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Яголович
- Имя
- Иван
- Отчество
- Антонович
- Дата исполнения приговора
- 29 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 375
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12439. ЯГОЛОВИЧ, ИВАН АНТОНОВИЧ, 23 л. Гр. Свенцянск. у., Вишневск. в., д. Борец-Фельера; — Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Труддезертир., лиш. св. 6 м., с зач. 4 д. пр. з. Исп. 29 апр. 920.
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