Румянцев Сергей Афанасьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Румянцев
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Афанасьевич
- Дата исполнения приговора
- 24 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 238
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8415. РУМЯНЦЕВ СЕРГЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ, 25 л., Сызранск. у., Канадейск. в. и с. Н. С. 1 уч. г. Сызрани. Ст. 180, лиш. св. 2 г. Исп. 24 июля 923.
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