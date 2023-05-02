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Румянцев Сергей Афанасьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Румянцев
Имя
Сергей
Отчество
Афанасьевич
Дата исполнения приговора
24 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 238
Источник
Скан
Оригинальная запись
8415. РУМЯНЦЕВ СЕРГЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ, 25 л., Сызранск. у., Канадейск. в. и с. Н. С. 1 уч. г. Сызрани. Ст. 180, лиш. св. 2 г. Исп. 24 июля 923.

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