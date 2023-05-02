Тузовский Павел Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тузовский
- Имя
- Павел
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 13 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 412
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140192. ТУЗОВСКІЙ, ПАВЕЛЪ МИХАЙЛОВЪ. Мщ. г. Верхоленска, 36 л., рд. въ г. Барнаулѣ; — Иркутск. О. С. 7 Сент. 909, 134, 135 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 13 Окт. 909. | 907 г. М. С. 1 уч. г. Иркутска, 170 М. — тюр. 9 м. | 904 102689 170 М. | 904 75622 172 М. | 99 7278 170 М. | 98 33047 169 М.
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