Окрушко Кузьма Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Окрушко
- Имя
- Кузьма
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 12 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 301
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 105951. ОКРУШКО, КУЗЬМА СТЕПАНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Новоградволынска, 35 л.; — Новоградволын. С. М. С., 169 и 2 п. 170 М.,тюр. 1 г. Исп. 12 Іюня 909. 905 82681 1654 У., по сов. съ приг., напеч. въ 905 г. № 34214. ОКСЪ, АВГУСТЪ ИВАНОВЪ см. Оккеръ (ѴІІІ кн. 909). ОКУЛИЧЪ, КИРИЛЛЪ СТЕПАНОВЪ см. Акуличъ (ѴІІІ кн. 909).
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