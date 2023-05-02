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Дорохин Григорий Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дорохин
Имя
Григорий
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
17 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 117
Источник
Скан
Оригинальная запись
4064. ДОРОХИН ГРИГОРИЙ СЕМЕНОВИЧ, 24 л., Ишимск. у., Канаск. в., д. Большие-Ярки. В. Т. Зап.-Сибирск. окр. Ст. ст. 180 п. «е» и 208 ч. 3, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 17 апр. 923.

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