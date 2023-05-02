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Зиганшин Нуритдин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зиганшин
Имя
Нуритдин
Дата исполнения приговора
31 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 95
Источник
Скан
Оригинальная запись
46898. ЗИГАНШИНЪ, НУРИТДИНЪ. Башк. Бирск. у., Ванышъ-Алпаутовск. в., д. Вазви-Томаковой, 48 л.; — Уфимск. О. С., 4 п. 134, 135, 150 и 1 ч. 1465 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 31 Марта 905.

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