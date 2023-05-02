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Балякин Гавриил Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Балякин
Имя
Гавриил
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
17 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 29
Источник
Скан
Оригинальная запись
45097. БАЛЯКИНЪ, ГАВРІИЛЪ ФЕДОровъ. К. Тетюш. у., с. Мало-Шемякина, 47 л.; — Завѣдыв. Бакинск. 2 город. мир. уч., 169 М., тюр. 4 м. Исп. 17 Мая 905.

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