Кулаков Сергей Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кулаков
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 19 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 213
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7505. КУЛАКОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 21 г., Вышневолоцк у., Старопасонск. в., с. Старых. В. Т. при 48 стр. див. Московск. окр. Ст. 205, лиш. св. 1 г. Исп. 19 июня 923.
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