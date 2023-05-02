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Кулаков Сергей Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кулаков
Имя
Сергей
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
19 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 213
Источник
Скан
Оригинальная запись
7505. КУЛАКОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 21 г., Вышневолоцк у., Старопасонск. в., с. Старых. В. Т. при 48 стр. див. Московск. окр. Ст. 205, лиш. св. 1 г. Исп. 19 июня 923.

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