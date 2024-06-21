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Афанасьев Дмитрий Егоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Афанасьев
Имя
Дмитрий
Отчество
Егоров
Дата исполнения приговора
14 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 20
Источник
Скан
Оригинальная запись
129679. АФАНАСЬЕВЪ, ДМИТРІЙ ЕГОровъ. К. Лаишевск. у., Пановск. в., с. Ходяшева, 20 л.; — Тифлисск. С. П., 134, 135, 2 ч. 139, 1629 и У., каторж. раб. 5 л. и 4 м. Исп. 14 Окт. 909.

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