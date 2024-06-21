Афанасьев Дмитрий Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Афанасьев
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- 14 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 20
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129679. АФАНАСЬЕВЪ, ДМИТРІЙ ЕГОровъ. К. Лаишевск. у., Пановск. в., с. Ходяшева, 20 л.; — Тифлисск. С. П., 134, 135, 2 ч. 139, 1629 и У., каторж. раб. 5 л. и 4 м. Исп. 14 Окт. 909.
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