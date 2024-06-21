Буравцов Филимон Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Буравцов
- Имя
- Филимон
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 48
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130426. БУРАВЦОВЪ, ФИЛИМОНЪ Григорьевъ. К. Городокск. у., Холомерск. в., д. Бѣлодѣдовой, 48 л.; — Г. С. г. Шлиссельбурга 19 Окт. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 20 Окт. 909.
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