Хотылев Наум Абрамович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хотылев
- Имя
- Наум
- Отчество
- Абрамович
- Дата исполнения приговора
- 26 ноябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 378
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12954. ХОТЫЛЕВ НАУМ АБРАМОВИЧ, 53 л., Мариинск. у., Итатск. в., д. Акимановки. Томск. Губсуд. Ст. 143, лиш. св. 1 г. 3 м. 15 д. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 26/ХІ—24.
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