Бартчак Владислав Францишков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бартчак
- Имя
- Владислав
- Отчество
- Францишков
- Дата исполнения приговора
- 05 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 28
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129894. бартчакъ, Владиславъ Францишковъ (онъ же Барчакъ). К. г. Остроленки, 15 л.; — М. С. 15 уч. г. Варшавы 17 Сент. 909, 11 и 169 М., тюр. 1½ м. Исп. 5 Окт. 909.
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