Устинов Александр Прохорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Устинов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Прохорович
- Дата исполнения приговора
- 30 май 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 291
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10060. УСТИНОВ АЛЕКСАНДР ПРОХОРОВИЧ, 16 л., Семеновск. у., Юрасовск. в., д. Ивановской. Н. С. 3 уч. Семеновск. у. Ст. 160 п. "б", лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 30/Ѵ—26.
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