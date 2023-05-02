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Зигельман Иосиф Исаакович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зигельман
Имя
Иосиф
Отчество
Исаакович
Дата исполнения приговора
03 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 103
Источник
Скан
Оригинальная запись
3559. ЗИГЕЛЬМАН ИОСИФ ИСААКОВИЧ, 23 л., Волынск. г., Кременецк. у., мест. Радзивилово. В. Т. 5 Кавказск. Краснознамен. арм. при отд. кав. бриг. Ст. ст. 1 ч. 91, 1 ч. 113, 187, 205в, 222, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 3 г. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 3/ІІІ—24. 

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