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Олейчук Василий Кондратьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Олейчук
Имя
Василий
Отчество
Кондратьев
Дата исполнения приговора
08 апрель 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 222
Источник
Скан
Оригинальная запись
43707. ОЛЕЙЧУКЪ, ВАСИЛІЙ КОНДратьевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Влад.-Волын. у., Бранск. в., с. Скрыголова, 45 л.; — Луцк. О. С. 149, 152 и 1654¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 90392, арест. отд. 3½ г. Исп. 8 Апр. 907. | 902 56585 942 У. | 89 6580 172 М.

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