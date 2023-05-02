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Федоров Яков Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федоров
Имя
Яков
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
29 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 265
Источник
Скан
Оригинальная запись
29841. ФЕДОРОВ, ЯКОВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 18 л. Гр. Бологовск. у., Дубровск. в., д. Одыхалова; — Р. Т. Николаевск. ж. д. Хищение, расстрел, по амн. лиш. св. 20 л. Исп. 29 нояб. 920.

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