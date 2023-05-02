Либницкая Раиса Капитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛибницкая Раиса Капитоновна

Либницкая Раиса Капитоновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Либницкая
Имя
Раиса
Отчество
Капитоновна
Дата исполнения приговора
13 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 229
Источник
Скан
Оригинальная запись
8074. ЛИБНИЦКАЯ РАИСА КАПИТОНОВНА, 28 л., б. г. Петрограда. Н. С. 14 отд. б. г. Петрограда. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1½ г. Исп. 13 апр. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.