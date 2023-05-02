Суровежин Григорий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Суровежин
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 249
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29316. СУРОВЕЖИН, ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ, 23 л. Гр. Угличск. у., Илейминск. в.; — Н. С. Бронного уч. г. Москвы. Ограбление, лиш. св. 5 л. Исп. (неиз.). | 908 115544 169 и 170 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.