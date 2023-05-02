Приказчиков Петр Кузьмич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Приказчиков
- Имя
- Петр
- Отчество
- Кузьмич
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 179
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18390. ПРИКАЗЧИКОВ, ПЕТР КУЗЬМИЧ, 21 г. Гр. Сарапульск. у., Нижне-Липск. в. и с.; — Н. С. 16 уч. Сарапульск. у. Убийство, лиш. св. 3 г., с зач. 1 м. и 18 д. пр. з. Исп. 17 мая 920.
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