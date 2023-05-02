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Кондаков Виктор Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кондаков
Имя
Виктор
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
14 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 181
Источник
Скан
Оригинальная запись
6354. КОНДАКОВ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ, 20 л., Томск. у., Болотнинск. в., д. Оброчной, Н. С. 8 уч. Томск. у.. Ст. 140, лиш. св. 1 г., Исп. 14 ноября 923.

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