Ананенко Мефодий Авраамов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ананенко
- Имя
- Мефодий
- Отчество
- Авраамов
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 19
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44853. АНАНЕНКО, МЕФОДІЙ АВРААмовъ. К. Васильков. у., Узинск. в., с. Янковки, 21 г.; — М. С. 4 уч. Васильков. окр. (въ 3 р.), 169 и 170 М., тюр. 5 м. Исп. 13 Мая 905. | 904 84211 170 М. | 904 11289 170 М.
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