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Масленников Егор Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Масленников
Имя
Егор
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 140
Источник
Скан
Оригинальная запись
17070. МАСЛЕННИКОВ, ЕГОР СТЕПАНОВИЧ, 34 л. Гр. Богородицк. у., Ново-Покровск. в. и с.; — П. С. Военкомата г. Богородицк. Упуск. арест., лиш. св. 1 г., по амн. нак. сокр. на ⅔ условно.

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