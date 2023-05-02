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Садовый Иван Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Садовый
Имя
Иван
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
08 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 243
Источник
Скан
Оригинальная запись
8623. САДОВЫЙ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ, 25 л., Череповецк. у., Югск. в., д. Пронино. Н. С. 4 уч. Череповецк. у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 8 мая 923.

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