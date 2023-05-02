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Шпель Эдуард Казимирович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шпель
Имя
Эдуард
Отчество
Казимирович
Дата исполнения приговора
22 сентябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 260
Источник
Скан
Оригинальная запись
8313. ШПЕЛЬ, ЭДУАРД КАЗИМИРОВИЧ, 20 л. Гр. Режицк. у., Валдайск. в., д. Стопошни; - Н. С. 4 отд. 1 Гор. р-на г. Петрограда. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 22 сент. 919.

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