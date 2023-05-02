Шпель Эдуард Казимирович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шпель
- Имя
- Эдуард
- Отчество
- Казимирович
- Дата исполнения приговора
- 22 сентябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 260
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8313. ШПЕЛЬ, ЭДУАРД КАЗИМИРОВИЧ, 20 л. Гр. Режицк. у., Валдайск. в., д. Стопошни; - Н. С. 4 отд. 1 Гор. р-на г. Петрограда. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 22 сент. 919.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.