Михальчук Василий Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Михальчук
- Имя
- Василий
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- __ декабрь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 165
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33770. МИХАЛЬЧУКЪ, ВАСИЛІЙ ЕГОРОВЪ (Георгіевъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Новоградволын. у., Романовецк. в., д. Лубчицъ, 30 л.; — Житомір. О. С. (въ 4 р.), 134, 135, 152, 1 ч. 1647 и 2 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. и 8 м. Исп. 58 Дек. 904. | 99 99737 1654¹ У. | 96 48623 170 М. | 98 8516 170 М.
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