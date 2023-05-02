Коробов Иван Евлампиевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коробов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Евлампиевич
- Дата исполнения приговора
- 11 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 187
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6573. КОРОБОВ ИВАН ЕВЛАМПИЕВИЧ, 37 л., Мелекесск. у., Таинск. в., с. Терентьевская, Н. С. 2 уч. Мелекесск. у., Ст. 140, лиш. св. 1 г. 4 м., Исп. 11 апр. 923.
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