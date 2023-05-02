Крынин Иван Федотович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Крынин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Федотович
- Дата исполнения приговора
- 26 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 203
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7162. КРЫНИН ИВАН ФЕДОТОВИЧ, 25 л., Томск. у., Семилужск. в., д. Орловки. Н. С. 1 уч. Томск. у. Ст. 140, лиш. св. 6 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 26 июня 923.
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