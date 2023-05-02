Бондарь Николай Лукьянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бондарь
- Имя
- Николай
- Отчество
- Лукьянов
- Дата исполнения приговора
- 16 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 38
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45367. БОНДАРЬ, НИКОЛАЙ ЛУКЬЯНОВЪ. К. Влад.-Волын. у., Брянск. в., с. Борысковичей, 16 л.; — М. С. 3 уч. Влад.-Волын. окр., 6,11,169 и 170 М., тюр. 9 м. Исп. 16 Іюня 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.