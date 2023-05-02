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Подкосов Павел Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Подкосов
Имя
Павел
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
30 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 281
Источник
Скан
Оригинальная запись
10378. Подкосов Павел Григорьевич, 35 л., Щигровск. у., Стакановск. в., с. Хомутовки. Курск. Г. С. Ст. ст. 1 ч. 113, 116, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 30 мар. 926.

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