Агафонов Степан Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Агафонов
- Имя
- Степан
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 30 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 6
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34950. АГАФОНОВЪ, СТЕПАНЪ СЕМЕновъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Вышневолоцк. у., Овсищенск в д. Филатихи, 40 л.; — Тверск. О. С., 10 п. 129 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 4 г. Исп. 30 Дек. 908. | 902 93 1055 У. | 86 46502 172 М. | 99 24719 172 М. | 84 16102 169 М. | 90 79165 1655 У. | 83 40568 169 М. | 91 132517 1655 У. | 82 58830 169 М. | 89 102575 1655 У. | 81 57975 169 М. | 88 36295 172 М. | 81 36096 169 М. | 87 67497 1655 У.
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