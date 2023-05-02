Цыганов Сидор Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цыганов
- Имя
- Сидор
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 20 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 275
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30172. ЦЫГАНОВ, СИДОР АЛЕКСЕЕВИЧ, 35 л. Гр. Цивильск. у., Старо-Тябердинск. в., с. Мансарки; — Н. С. 4 уч. Мелекесск. у. Спекуляц., лиш. св. 6 м, по амн. нак. замен. пр. р. 3 м. Исп. 20 июля 920.
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