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Иванов Александ Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Александ
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
05 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 146
Источник
Скан
Оригинальная запись
5093. ИВАНОВ АЛЕКСАНД ИВАНОВИЧ, 18 л., Великолуцк. у., Вяховск. в., д. Кушаново. Н. С. 13 отд. б. г. Петрограда. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. Исп. 5 нояб. 923.

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