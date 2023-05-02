Гасан-Оглы Ирза-Мешади
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гасан-Оглы
- Имя
- Ирза-Мешади
- Дата исполнения приговора
- 01 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 61
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45993. ГАСАНЪ-ОГЛЫ, ИРЗА-МЕШАДИ. К. Казахск. у., с. Поладъ-Айрумъ, отселка Маралдже, 20 л.; — Тифлисск. С. П. (во 2 р.), 134, 135, 140 и 1641 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 г. Исп. 1 Іюня 905. | 904 85696 170 М.
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