Щипкова Евлампия Григорьевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Щипкова
- Имя
- Евлампия
- Отчество
- Григорьевна
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 291
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30680. ЩИПКОВА, ЕВЛАМПИЯ ГРИГОРЬЕВНА, 21 г. Гр. Кирилловск. у., Талицк. в., д. Дмитрево; — Н. С. 1 уч. Вологодск. у. Убийство лиш. св. 1 г., с зач. 3½ м. пр. з. условно.
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