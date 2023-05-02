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Мамонов Василий Тихонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мамонов
Имя
Василий
Отчество
Тихонович
Дата исполнения приговора
14 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 247
Источник
Скан
Оригинальная запись
8694. МАМОНОВ ВАСИЛИЙ ТИХОНОВИЧ, 26 л., Алексинск. у., Полтавск. в., д. Сычова. Н. С. 2 уч. г. Тулы. Ст. 140, лиш. св. 2 г. Исп. 14 мая 923.

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