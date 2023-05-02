Мамонов Василий Тихонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мамонов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Тихонович
- Дата исполнения приговора
- 14 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 247
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8694. МАМОНОВ ВАСИЛИЙ ТИХОНОВИЧ, 26 л., Алексинск. у., Полтавск. в., д. Сычова. Н. С. 2 уч. г. Тулы. Ст. 140, лиш. св. 2 г. Исп. 14 мая 923.
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