Гладченко Никифор Тимофеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гладченко
- Имя
- Никифор
- Отчество
- Тимофеев
- Дата исполнения приговора
- 07 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 89
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 144525. ГЛАДЧЕНКО. НИКИФОРЪ ТИмоФеевъ. К. Сосницк. у., Охромѣевск. в., х. Лунасова, 28 л., рд. т. же у., Холменск. в., въ с. Камкѣ; — Черниговск. О. С. 19 Сент. 909, 114, 9, 1629 и 1632 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 49318, арест. отд. 5 л. Исп. 7 Нояб. 909.
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