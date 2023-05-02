Кузьмин Егор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмин Егор Васильевич

Кузьмин Егор Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузьмин
Имя
Егор
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
__ сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 211
Источник
Скан
Оригинальная запись
7421. КУЗЬМИН ЕГОР ВАСИЛЬЕВИЧ, 21 г., Старицк. у., Ефимьяновск. в., д. Сельца-Ефимьяново. В. Т. Триб. б. Петроградск. окр. пут. сообщ. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 2 г. 8 м. и пор. пр. 3 г. Исп. в сентябре 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.