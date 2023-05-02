Борщов Егор Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Борщов
- Имя
- Егор
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 30 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 32
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37865. БОРЩОВЪ, ЕГОРЪ ИВАНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Владиміра, 28 л.; — Владимір. О. С. (въ 9 р.), 114, 9 и 2 ч. 1643 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 30 Апр. 905. | 97 75137 1655 У. | 95 43472 169 М. | 97 59599 1655 У. | 95 30719 30 М. | 96 57354 169 М. | 93 18213 172 М. | 96 753 49 М. | 92 78586 169 М.
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