Дунаев Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДунаев Александр Николаевич

Дунаев Александр Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дунаев
Имя
Александр
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
07 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 120
Источник
Скан
Оригинальная запись
4192. ДУНАЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 42 л., Валдайск. у., Кемецк. в., д. Глубокое. В. С. Триб. б. Петроградск. окр. Ст. 180 п. «ж», пор. пр. 1 г. Исп. 7 окт. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.