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Шардина Феодора Андреевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шардина
Имя
Феодора
Отчество
Андреевна
Дата исполнения приговора
16 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 282
Источник
Скан
Оригинальная запись
30390. ШАРДИНА, ФЕОДОРА АНДРЕЕВНА, 30 л. Гр. Пермск. у., Насадск. в., д. Н.-Мельница; — Н. С. 6 уч. Пермск. у. Самог., лиш. св. 5 л., по амн. нак. замен. пр. р. 6 м. Исп. 16 сент. 920.

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